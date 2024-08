Nel Sannio è allarme cani abbandonati | la Lega Nazionale ne recupera altri cinque

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ultima settima abbiamoto 5malandati che si aggiungono ai 60che accudiamo al rifugio. Questi 5 sono solo una piccola parte deiche ogni giorno vengonoin strada e accalappiati nella nostra provincia,di cui nessuno conosce l’esistenza perché non vengono pubblicati sui social. Quotidianamente ci impegniamo per far adottare quanti più animali possibili in modo da poterne accoglieree infatti ogni anno transitano da noi più 150 animali, alla maggior parte dei quali riusciamo a regalare una famiglia. Ogni giorno garantiamo il massimo a tutti gli ospiti del Rifugio e lo facciamo a titolo di volontariato. Facciamo turni mattina e sera 7 giorni su 7 compresi i festivi e siamo 6/7 volontari in una provincia di circa 250mila abitanti.