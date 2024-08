Miss Umbria è Nicole Caccavale Eletta la studentessa ternana ecco tutte le ragazze premiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Perugia, 26 agosto 2024 – Capelli e occhi scuri, sorriso che contagia. La nuovaè la. La, 20 anni, alta 1.72, è stataieri sera al Village “La Badiaccia” di Castiglione del Lago nella finalissima dell’evento. In passerella hanno sfilato 15 concorrenti, per il titolo più ambito del concorso con organizzazione dell’associazione culturale Reiki, rappresentata da Manuel Fiaschi, esclusivista regionale diItalia. La giuria ha incoronato reginetta dell’la bellissima, che studia all’Università di biotecnologie a Perugia e lavora come hostess per laCalcio. La giovane si era già guadagnata il titolo di ‘Framesi’, e adesso rappresenterà il Cuore Verde alle prefinaliste nazionali con la speranza di riportare a casa la corona che manca all’dal 2010 quando vinse la folignate Francesca Testasecca.