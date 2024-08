Megabox c’è l’incognita Sostituire Degradi o no?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) La preparazione dellasta continuando, alternata tra PalaDionigi, piscina e Palaa Pesaro. Si è unita alla squadra anche Camilla Weitzel, assieme a Viktoria Kobzar, Simone Lee, Francesca Michieletto, Sonia Candi, Alice Torcolacci, Chiara De Bortoli, Alice Feduzzi e Erblira Bici. Dal canto suo Alice, reduce dall’intervento al ginocchio dello scorso 17 agosto, sta svolgendo con grande impegno e determinazione tutta l’attività di recupero puntando al ritorno in campo all’inizio dell’anno nuovo. La società sta alla finestra per un eventuale colpo di mercato per ovviare all’assenza del martello. Ma non è un imperativo. La squadra è già competitiva così, ma è naturale cheè un tassello molto importante e il club si augura che torni presto dopo aver svolto appieno il processo di recupero.