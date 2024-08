Marcell Jacobs punta il Golden Gala | Voglio correre forte Il prossimo anno sarà importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bologna, 26 agosto 2024 – Un 9”93 senza brillare eccessivamente, ma che rappresenta un buon carico di fiducia in vista del. Dopo il 9”85 delle Olimpiadi, buon quinto posto non lontano dal podio,si conferma a pochi centesimi dai migliori al mondo, a Chorzow ha vinto Kerley in 9”87, e il suo appare un programma sul lungo termine dopo aver cambiato allenatore diversi mesi fa e anche aver cambiato vita andando ad allenarsi negli States. Prima, però, c’è ildi Roma, una sorta di piatto prelibato bis dopo gli Europei di un paio di mesi fa.è convinto di poterall’Olimpico e promette battaglia.: “” Quarto a Chorzow,ora vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi con unsugli scudi.