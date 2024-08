L’ombra della Russia sui sabotaggi alle basi Nato in Germania e Norvegia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) La fine di Agosto è stata ricca di novità circa irussi a infrastrutture militari dell’anza. In, le misure di sicurezza in una base, estremamente strategica, sono state innalzate (ora sono tornate normali), mentre Berlino e Oslo proseguono nelle rispettive inchieste su simili episodi. Leaeree inDa giovedì notte, la base di Geilenkirchen, vicino al confine con i Paesi Bassi, è stata in fibrillazione per una “possibile minaccia” (l’annuncio pubblico non ha reso noto altro): il livello di guardia è stato innalzato a Charlie, ossia il penultimo prima di “attacco imminente o in corso”. Già venerdì la “crisi” era rientrata, e laha fatto sapere che si è trattato di una “misura precauzionale” che non ha interferito con le operazioni pianificate.