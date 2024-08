Licia Colò e l’amore finito con Nicola Pietrangeli | Ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024), 62, è autrice e conduttrice tv e storico volto Rai. Oggi in un’intervista sul Corriere della Sera parla della sua vita e della sua carriera, dalconalla scoperta tardiva di avere una sorella. Non ricorda con piacere la sua prima volta da innamorata: «A 14, ed è durata fino ai 25». Si chiamava Michele, ambientalista di destra: «Tornassi indietro, non rivivrei quel. Anche se poi la parte razionale ti fa dire che noi siamo il frutto delle nostre esperienze. Però quella persona ha creato in me molte fragilità, tra l’altro in un’età così delicata». Perché «quella persona lì in molte occasioni mi ha fatto sentire una nullità. Io ero una bella ragazza, ma non mi sentivo tale perché lui guardava sempre le altre». La sorella nascosta E ancora: «Lui era basso, però diceva che ero io quella alta. Stupidaggini.