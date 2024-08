Kiev bandisce la Chiesa ortodossa russa L’ira del Papa | Chi prega non si tocca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)Francesco si schiera contro il bando imposto per legge daalle attività dellaucraina legata al Patriarcato di Mosca. "Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella federazione", esordisce il pontefice all’Angelus. Poi aggiunge: "e pensando alle norme di legge adottate in Ucraina, mi sorge un timore per la libertà di chi, perché chiveramentesempre per tutti". "Non sia abolita nessunacristiana – dice il–. Le Chiese non sino!". Intanto le autorità ucraine hanno dichiarato di aver rinvenuto un corpo sotto le macerie dell’hotel di Kramatorsk colpito da un raid russo, identificandolo come un giornalista britannico.ha accusato la Bielorussia, stretto alleato della Russia, di "ammassare truppe al loro confine e ha messo in guardia Minsk contro eventuali atti ostili".