Giornata internazionale del cane | inviaci le tue foto con Fido

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Forse non tutti lo sanno, ma il 26 agosto è ladel. Questa ricorrenza, nota su scala mondiale come International Dog Day, ha un duplice obiettivo: da una parte rende omaggio a quello che viene definito il più fedele amico dell’uomo e dall’altra vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste tema dell’abbandono. La data non è stata scelta casualmente: ci troviamo alla fine dell’estate, le temperature sono in genere più fresche e rendono ancor più piacevole fare passeggiate così come svolgere attività all’aperto. Trascorrere momenti in spiaggia o in montagna (per chi è in vacanza) oppure al parco (per chi è in città), inoltre, consente adi divertirsi senza stress. In questo giorno si festeggiano tutti i cani: piccoli o grandi, di razza o no, con il pelo ispido o morbido, liscio o riccio.