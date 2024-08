Colpevole d’innocenza come finisce | spiegazione e finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 26 Agosto 2024 1:04 pm by Redazioneè un film diretto da Bruce Beresford del 1999. Con protagonisti gli attori Tommy Lee Jones e Ashley Judd, la trama vede protagonista Libby Parsons. La sua vita cambia totalmente quando ingiustamente viene accusata di aver ucciso suo marito. La donna trascorre sei anni in carcere e poi decide di mettere in atto un piano per vendicarsi. Ma qual è la verità? Chi ha ucciso suo marito Nick Parsons? Oppure è ancora vivo?: riassunto della trama Leggi anche: As bestas – La terra della discordia: storia vera eLeggi anche: Inganni e bugiedelLa tramainizia con Nick Parsons e sua moglie Elizabeth, soprannominata Libby, che vivono a Whidbey Island.