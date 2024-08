Coletta cuore rossonero Qui la mia seconda casa Venderemo cara la pelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il capitanoJacopoè pronto nuovamente a buttarsi nella mischia. Da sei stagioni veste la maglia della Lucchese e annata dopo annata ha dimostrato l’attaccamento a questi colori rinnovando il sodalizio con la società del presidente Bulgarella fino al 30 giugno 2025.si è sempre messo al servizio della squadra, facendo da ‘chioccia‘ ai giovani portieri che sono arrivati a Lucca, lo scorso anno con Chiorra e quest’anno lo farà con Palmisani. Ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Lucchese, cosa l’ha spinto? "Lucca è come una, poter giocare per sei anni consecutivi con questa maglia, per me è motivo d’orgoglio soprattutto in un calcio dove si cambia spesso squadra. Non è scontato rimanere legati ad una società, ma in questonon è stato difficile trovare l’accordo sia per la piazza, sia per la stima che mi lega al mister.