Carrarese-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani sono ancora in cerca della prima vittoria, mentre gli altoatesini vogliono continuare a rimanere in testa alla classifica.si giocherà martedì 27 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Brutto l’esordio dei toscani neopromossi, sconfitti a Cesena e poi a Cremona. La squadra di Calabro deve ancora ambientarsi nella cadetteria, ma deve cercare di farlo alla svelta perchè i punti iniziano già a pesare. Un po’ a sorpresa gli altoatesini si ritrovano inaspettatamente al vertice della classifica dopo le due vittorie consecutive contro Modena e Salernitana. L’obiettivo della squadra di Valente rimane sempre un piazzamento nei playoff.