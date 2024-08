Basket | Estra Pistoia si tinge di verde | gli ultimi acquisti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Voglia di fare bene anche nella prossima stagione. Questo il grande obiettivo diche nella passata annata si è tolta la grande soddisfazione, da neopromossa, di partecipare ai playoff scudetto della LegaA. Dopo aver condotto un buon mercato, nei giorni scorsi la società toscana ha ufficializzato la presenza in pianta stabile di Leonardo Cemmi e Federico Stoch che arrivano da un trafila giovanile con le squadre biancorosse., inseriti in pianta stabile Leonardo Cemmi e Federico Stoch (Credit foto – LegaA)“A.S.2000 comunica che per la prossima stagione 2024/25 di LBA Leonardo Cemmi e Federico Stoch faranno parte della squadra guidata in panchina da coach Dante Calabria.