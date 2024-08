Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | Roglic cerca il bis a Granada l’Italia spera con Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Tutti contro Primoz. Anche nell’attesa nona, lo sloveno si presenta ai nastri di partenza come il grande favoritovigilia. Vincitore ieri, il capitanoRed Bull – BORA – hansgrohe va a caccia del bis anche sul traguardo didopo una frazione durissima, con il gruppo che deve affrontare ben tre tre GPM consecutivi di prima categoria, con la scalata prima del Puerto de El Purche (8,9km al 7,7%) e poi per due volte di fila dell’Alto de Hazallanas con 7.3 km al 9.8%. Dopo queste tre salite (l’ultima presenta anche gli abbuoni), attenzione anche alla discesa finale, che potrebbe fare la differenza in vista del traguardo di. Il principale avversario disembra essere Enric Mas (Movistar Team), che ieri ha retto benissimo la ruota dello sloveno, cedendo solamente nello sprint finale.