Vuelta a España 2024 | Antonio Tiberi si ritira nella nona tappa

(Di domenica 25 agosto 2024) Ci aveva fatto sognare nelle prime otto tappe della, l’Italia sperava nel suo talento, già quarto al Giro quest’anno. Purtroppo perònon potrà proseguire il suo cammino in terra iberica: l‘azzurro si è infattito durante lafrazione. Il capitano della Bahrain-Victorious, che alla partenza odierna occupava la quarta piazza in classifica generale, vestendo anche la maglia bianca di miglior giovane, ha accusato problemi fisici perdendo contatto dal gruppo dei migliori presto e salendo poi in ammiraglia. In casa Bahrain si erano giàti Damiano Caruso, compagno di stanza di, ed oggi anche l’austriaco Rainer Kepplinger. Ancora non ci sono ufficialità sulla notizia, ma molto probabilmente è il covid che è costato caro al laziale.