Vacanze pagate dal datore di lavoro la nuova frontiera del welfare aziendale | come funziona

(Di domenica 25 agosto 2024) Le ferie estive sono attese dalla generalità dei lavoratori. Garantite in Costituzione, previste dalla legge e dai contratti collettivi, esse costituiscono dei periodi di stacco dall’attività lavorativa, mirati al recupero delle energie psicofisiche e a consentire maggior tempo per coltivare le proprie relazioni affettive e di amicizia.abbiamo già spiegato su queste pagine, il lavoratore per legge ha diritto ad almeno quattro settimane di riposo ogni anno ma – per ciò che attiene al numero di giorni di ferie sostanzialmente spettanti – questo può essere differente a seconda di ciò che indica il Ccnl di categoria. Di queste quattro settimane, per legge almeno due devono essere godute entro l’anno di maturazione, invece le altre entro i 18 mesi successivi.