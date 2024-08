Quell' attore brillante che ha rimesso in scena Gilberto Govi Intervista a Tullio Solenghi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 25 agosto 2024) Dice Wikipedia: “, comico, imitatore, conduttore televisivo, regista teatrale e doppiatore italiano”. Tanta roba, ma dovendo stringerepreferirebbe un sostantivo e un aggettivo: “”. Bisogna aggiungerci: genovese. Al Teatro Stabile della sua città comincia, diciassettenne, l’avventura, e a Genova è tornato con una ispirazione artistica covata da tempo: rimettere in. Lo ha fatto in questa stagione con la commedia ‘Maneggi per maritare una figlia’; replicherà la prossima con ‘Pignasecca e Pignaverde’, e intanto è tornato a proporre lo spettacolo dedicato al collega concittadino Paolo Villaggio.