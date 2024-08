Pianetto domani si parte coi lavori sulla Bidentina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Partonodi ripristino e di messa in sicurezza della Sp4 del Bidente a(Galeata) danneggiata dalla frana del maggio 2023 che ne provocò anche la chiusura. Sarà pertanto istituito un senso unico alternato da impianto semaforico o da movieri dal km 55+200 al km 55+500 fino al 20 dicembre 2024 per consentire alla ditta Coromano di Bertinoro di eseguire iin sicurezza con restringimento della carreggiata che dovrà avere una corsia minima di 2,74metri, mentre la velocità massima consentita ai veicoli è fissata in 30km orari con divieto di sorpasso.