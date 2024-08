Ostacolerà il governo farà il gioco degli scafisti FdI pesanti sospetti sulla ong tedesca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Mission Lifeline finisce nel mirino del centrodestra. Dopo la rivelazione fatta da Libero sul blitz che la ongsta organizzando per domani in Albania, scoppia il caso politico. E sono in molti, tra le fila di Fratelli d'Italia, a intervenire, difendendo l'operato delche ha stipulato con Tirana un accordo per la costruzione di due centri per migranti in terra albanese. Fdi fa dunque quadrato intorno a Palazzo Chigi. Difesa più che mai necessaria, d'altra parte, visto che l'organizzazione umanitaria con sede a Dresda punta mettere pressione sull'esecutivo italiano su un dossier che sta particolarmente a cuore al premier Meloni, imbeccando l'opposizione in Italia.