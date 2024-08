Le 10 professioni del futuro nel turismo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Iloffre lavoro a circa 1,7 milioni di persone e contribuisce al 4% del PIL secondo quanto emerge dall’ultimo report di Randstad Research. Proprio per questo è considerato uno dei settori cruciali dell’economia. Negli anni, però, ha subito dei cambiamenti profondi dovuti a fattori ambientali, socio-culturali e tecnologici per cui nel prossimole aziende dovranno adattarsi a queste nuove tendenze per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e avere un impatto positivo sull’ambiente e la comunità. Nasceranno quindi nuove figure professionali per affrontare le sfide del settore. Ecco, dunque, quali sono le 10delnelche saranno fondamentali per far prosperare tale settore. Le nuove figure richieste nel settore delIl settore delsta cambiando rapidamente e ciò sta portando a una continua evoluzione delle offerte nonché dei servizi.