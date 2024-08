Lasciano una bara davanti alla casa della paladina antimafia di Tor Bella Monaca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Macabro ritrovamento nel quartiere Torperiferia di Roma. Unadi compensato di colore nero è stata ritrovata questa mattina, vicino ai cassonetti dell'immondizia, nei pressi dell'abitazione di Tiziana Ronzio,presidente dell'associazione contro l'illegalità Torpiu'. Sul posto la polizia e i colleghiPolizia Scientifica per i rilievi. Laè stata sequestrata. Zevi, ritrovamento ci lascia attoniti “A Tiziana Ronzio,dell'e fondatrice dell'associazione ‘Torpiú', rivolgo la mia più sentita solidarietà. Il ritrovamento di unadi frontesua abitazione e sede dell'associazione ci lascia attoniti. Tiziana è un simbolo prezioso di legalità per la comunità di Tore per tutti noi.