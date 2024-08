La Sicilia bombardata | il libro di Musumeci sulla seconda guerra mondiale è una lettura fondamentale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 agosto 2024) «Qui si trova la chiave per comprendere il tutto». Lanellacome primo caso ‘globale’ ditotale. Sia pur riferito al triennio 1940-1943, ildi Nelloaccompagna il lettore nella vita quotidiana di una realtà tutt’altro che ‘periferica’, simile all’odierna Ucraina. Roma, 25 ago – «La visita dell’Italia senza lanon lascia alcuna traccia nell’anima; solo a partire da qui si trova la chiave per comprendere il tutto». Nella Palermo del 13 aprile 1787, immerso nei colori di una primavera raggiante, un uomo dall’aria meditabonda, conosciuto sotto il falso nome del pittore Jean Philipp Möller, annotava su un ‘taccuino’ le sue impressioni su quell’isola che non smetteva mai di incantare i suoi visitatori per la mitezza del clima, la genuina saporosità di ogni piatto, il rigoglio dei frutteti.