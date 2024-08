Ius scholae Marina docet | Forza Italia trova finalmente il suo posto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Tajani ha capito. Il cambio di passo e direzione diBerlusconi, impresso con un manifesto dei diritti, che al centrodestrano potrebbe risultare esplosivo, era stato chiaro e preciso oltre modo.da partito centrista in considerazione dei numeri che ha, non può oggi essere partito di maggioranza relativa, ma diventa potente se si trasforma in ago della bilancia, decidendole le maggioranze. Per fare questo si deve repentinamente togliere le sudditanza fino ad oggi espresse. Da qui lo Iuse l’avversione parlamentare e politica all’Autonomia differenziata, che si vedrà in maniera più evidente in fase referendaria.