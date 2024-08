IndyCar Will Power vince con forza a Portland su Palou

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)conil GP divalido per la NTTSeries. L’australiano di Penske svetta controllando la scena dal primo all’ultimo passaggio davanti al leader del campionato Alex, apparentemente in pieno controllo della situazione. Terza affermazione stagionale per il nativo di Toowoomba, la seconda nel noto road course statunitense che dopo anni è tornato a tempo pieno in calendario. La partenza ha subito visto out un pretendente per il titolo: Scott Dixon. Il #9 di Chip Ganassi Racing ha dovuto subito uscire di scena dopo un contatto con Pietro Fittipaldi (Rahal #30), il neozelandese non è riuscito ad evitare il contatto con il neozelandese dopo aver perso diverse posizioni nelle prime concitate fasi d’azioni. Ottimo spunto, invece, da parte dell’australiano(Penske #12), abile al via a beffare l’autore della pole Santino Ferrucci (Foyt #14).