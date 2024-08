Indipendenti e future star In riviera il ’Cinema pirata’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Ultimi giorni di proiezioni e incontri per la seconda edizione della Festa del Cinema Pirata, festival di cinema tra San Benedetto e Cupra, dedicato alle produzioniUnder 35 che si sono distinte per coraggio e intraprendenza. È un festival per i giovani autori che con sempre maggiore difficoltà cercano uno spazio dove presentare opere che spiccano per originalità e audacia, le cui proiezioni e gli eventi sono gratuiti per i tesserati dell’Associazione culturale Giungla Collective .