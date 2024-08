Il Sentiero dello Spirito ricordando i missionari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Con alcune coinvolgenti cerimonie e iniziative, Alfero di Verghereto ricorda con immenso affetto e profonda commozione, consegnando, altresì, alla doverosa memoria dei secoli, i suoi sacerdoti. E ha fatto esordire questo lodevole cammino con la celebrazione della messa officiata da don Edero Onofri, in vetta al Còmero. In cima al monte è stata inaugurata la Croce della Pace, che si trova lungo il, dedicato alla memoria di Padre Renzo Mancini (1952-2022), originario di Castel d’Alfero, scomparso a seguito di incidente stradale, in Etiopia, dove erao da oltre 40 anni.