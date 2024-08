Il Parma al Fantacalcio | i titolare chi comprare chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Milano, 25 agosto 2024 - Se il buongiorno si vede dal mattino, questotogliersi qualche soddisfazione al ritorno in Serie A. Sono passate due giornate, ancora è prestissimo per dare giudizi e la possibilità che gli emiliani calino di condizione nella seconda parte dell'anno (come accade spesso a tante "piccole" del campionato) è dietro l'angolo, ma sta di fatto che il pareggio, stretto, con la Fiorentina alla prima e la bella vittoria sul Milan qualcosa dicono. La squadra di Pecchia, che ha dominato la Serie B la passata stagione, non ha rivoluzionato la rosa. Non ne ha avuto bisogno, perché la promozione delè anche e soprattutto frutto di una attenta programmazione che ha permesso al tecnico di avere a disposizione una squadra con giocatori pronti per il salto di categoria.