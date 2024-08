Fiorentina-Venezia 0-0 Di Francesco | Soddisfatto del pareggio oggi bicchiere mezzo pieno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) “Ho visto nella fase difensiva una svolta rispetto alla gara contro la Lazio, ma ci può stare perché abbiamo iniziato questo torneo con tanti giocatori che non conoscono questo campionato e contro avversarie difficili. Nel primo tempo meglio la, poi siamo cresciuti e sonodel”. Così Eusebio Dial termine dello 0-0 delal Franchi contro la. “Potevamo essere piu’ determinati in fase offensiva, specialmente di testa e con alcuni difensori ma quest’ultimi devono soprattutto difendere -ha proseguito Di-. Sono felice per l’impatto di Svoboda, veniva da un grave errore e ha avuto un buon impatto. Chi è entrato lo ha fatto col piglio giusto”.