Edilizia prorogato il credito d’imposta per eliminare le barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Inizialmente prevista solo per il 2022, l’agevolazioneche permette di eseguire interventi per l’eliminazione dellenegli edifici esistenti è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025, subendo nel tempo alcune modifiche. La detrazione spetta anche per interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le. In caso di sostituzione dell’impianto, anche per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.