Clai prime verità dalle amichevoli Caliendo lavora su pesi e tecnica

(Di domenica 25 agosto 2024) La prima settimana di allenamenti è scivolata via senza intoppi. Laha preso confidenza con il PalaRuggi dove la squadra di Nello(nella foto) hato sia in salache sul parquet, nove allenamenti complessivi. Oggi il primo giorno di riposo in attesa di riprendere domani mattina quando le biancoblù lavoreranno sia suiche sulla; poi nel pomeriggio un’altra seduta, stavolta dedicata solo alla parte tattica. Lasarà in palestra tutti i giorni fino a sabato per un numero complessivo di 10 allenamenti,e il suo staff hanno concesso la domenica libera da passare in famiglia a ritemprarsi. La prima amichevole si giocherà sabato 7 settembre al PalaRuggi con l’Altafratte Nuvoli di Padova; un test per vedere a che punto è il gruppo.