Cccp | il concerto di agosto il Dio denaro e la rievocazione storica dei centri sociali

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago -Successo incredibile per ildeia Melpignano, ma in molti non hanno compreso il senso di unaanacronistica del periodo deiche lo stesso Lindo Ferretti ha ribaltato con la fondazione dei Csi., il fondatore e la sua complessità Poi sul fondatore-affondatore Ferretti si possono dire molte cose:, fedeli alla linea, filosovietico, poi, antisovietico con la sua Unità di Produzione e Tabula rasa Elettrificata, poi critico nei confronti del politicamente corretto dell’accoglienza dei migranti, in ottica quasi Meloniana o Salviniana e potremmo continuare a lungo sulle acrobazie ideali del leader. Si badi bene, come postulato parliamo di un maestro della musica contaminata, i suoi viaggi virtuali e non hanno offerto a Ferretti la possibilità di attingere a sonorità uniche ed eccezionali.