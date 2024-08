Bonus libri 2024 2025 le Regioni che hanno attivato il contributo per l’acquisto del materiale scolastico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Il rientro a scuola è imminente e contro il caroarriva in soccorso unperdeldidattico: il, però, non è una misura nazionale. Al momento ilè stato confermato solo da alcune. Si tratta di Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Questo fa in modo che i requisiti Isee per accedere alpossano variare da territorio a territorio. E non solo: anche le modalità per presentare la domanda sono diverse a seconda dell’ente al quale sono indirizzate. Ilè richiedibile da chiunque sia iscritto a scuole secondarie di primo o secondo grado, scuole paritarie, scuole formative accreditate dalla Regione e percorsi duali che includono il lavoro.