Ancora accorpamenti scolastici a Lamezia Terme | così le istituzioni abbandonano le periferie

(Di domenica 25 agosto 2024) di Fiore Isabella Quando si pensò alla razionalizzazione della rete scolastica italiana, più volgarmente conosciuta come accorpamento di istituti, né la politica, né gli esperti suggeritori delle misure restrittive, tantomeno la sentenza n. 223 del 2023 della Corte costituzionale, ebbero la premura di spiegare come fosse possibile, in presenza di numeri insopportabili, garantire l’agibilità di un Collegio Docenti nell’esercizio corretto della sua funzione. Chiedere, con tutto il rispetto, ad una Corte Costituzionale di andare oltre i codici e i cavilli giuridici e di respirare l’aria della pedagogia e della didattica, è una pretesa assurda. Ma chi di scuola si nutriva aveva in Parlamento, nelle sedi sindacali e nel Paese l’obbligo di mettere al primo posto la pedagogia e, in funzione della pedagogia, la mannaia della contabilità.