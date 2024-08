Vuelta a España 2024 tappa di oggi 24 agosto | percorso orari tv Arrivo in salita si muove Roglic?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Si torna a far sul serio alla. In scenal’ottava: nuovoinche può rivoluzionare la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti e programma.158,7 chilometri da affrontare con partenza da Úbeda edin quel di Cazorla. Dopo una prima parte ondulata ma senza grandi salite, ecco superata la metà gara il GPM di Puerto Mirador de las Palomas (7.3 km al 5.6%). Poi grande attesa per l’ascesa finale: Sierra de Cazorla (4.8 km al 7.2%) che potrà vedere lo scontro diretto tra i big. ALTIMETRIA FAVORITI Sarà probabilmente scontro diretto tra i big: Ben O’Connor proverà in tutti i modi a difendere il grande vantaggio accumulato per conservare la Maglia Rossa.