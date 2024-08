Vuelta a España 2024 la tappa di domani Motril-Granada | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) La prima settimana dellasi chiude con una delle tappe più attese. Sarà una domenica durissima per i corridori, che dovranno affrontare una serie di salite, che possono veramente scombinare completamente la classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma.Saranno 178 chilometri che possono incidere molto sulla classifica generale. Ci sono tre GPM consecutivi di prima categoria, con la scalata prima del Puerto de El Purche (8,9km al 7,7%) e poi per due volte di fila si scala l’Alto de Hazallanas con 7.3 km al 9.8%. Dopo queste tre salite, attenzione anche alla discesa finale, che potrebbe fare la differenza in vista del traguardo diPROGRAMMA NONANona– Domenica 25 agosto(178.5 km)o partenza ufficiale: 12.