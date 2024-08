Vittoria Targa | maestra di scuola maestra di vita

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Fiumicino, 24 agosto 2024 – Un paesino di pescatori, dove l’aria di mare era aria di casa e dove il porto canale ferveva di attività di giorno e notte. E proprio lì, nel cuore di Fiumicino, una delle dimore storiche divenne la “culla” dell’istruzione, dove una mastra prese l’insegnamento come una missione per far imparare ai suoi alunni l’importanza della cultura.è stata un’insegnante amata e stimata dalla comunità di Fiumicino, non solo comee donna di cultura, ma anche come persona molto attiva nel sociale e nelle iniziative realizzate sul territorio.