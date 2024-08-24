Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 07:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO. PASSIAMO DUNQUE AGLI EVENTI A TARQUINIA IN PIENO SVOLGIMENTO LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. APPUNTAMENTO FINO A DOMANI DOMENICA 25 E ANCORA DA GIOVEDI’ 29 A SABATO 31 AGOSTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 20. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA FLACCA, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI RISALIAMO VERSO ROMA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-PESCARA, TEMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS INFINE, GLI EVENTI DA OGGI E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO ROMANO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA METTE IN PRIMO PIANO LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19:45 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD PER UN INCIDENTE SU VIA SANT’AGOSTINO CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA FLACCA CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A ROMA RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19:15 - INOLTRE, SONO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SULLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
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