Tra Parma e titani è scontro finale | Sarà una sfida lunga ed equilibrata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) È lo, la resa dei conti tra due top team che, assieme a Bologna, puntavano fin dall’inizio allo Scudetto.e San Marino si ritrovano da oggi per l’inizio di una Italian Baseball Serie incerta e con tanti punti d’interesse. Una serie sulle sette partite che inizia al "Nino Cavalli" della città ducale, con playball spostato alle 21 per consentire ad eventuali reduci da– Milan di poterci essere. Domani gara2 di nuovo a, ma alle 20.30. Giovedì 29 e venerdì 30 la serie si sposterà a Serravalle, così come per l’eventuale quinta del 31. Sesta e settima in Emilia il 4 e 5 settembre.riflette se proporre subito sul monte un Casanova reduce dai 106 lanci di martedì, mentre San Marino comincerà la serie col suo asso, Henry Centeno. La partita di domani, riservata ai lanciatori Afi così come la quinta, vedràrsi invece Bocchi e Vassalotti.