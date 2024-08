Scuole senza barriere | 15mila euro di finanziamento per interventi negli istituti scolastici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il Decreto dirigenziale n.687 della Regione Campania il Comune di Mercato San Severino è stato ammesso aper l’attuazione dei P.E.B.A. (Piani di Eliminazione delleArchitettoniche) all’interno degliancora non allineati con l’art. 24, comma 9, della Legge 104/1992 che prevede l’individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità.