Scarlet Witch ritornerà in una serie Marvel di prossima uscita?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 24 agosto 2024) Secondo un nuovo rapporto,’s Vision Quest potrebbe portare al ritorno di. L’Hollywood Reporter ha dato la notizia del ritorno di James Spader allanel ruolo di Ultron per laDisney+. Ora, Deadline riporta che anche la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen potrebbe tornare in Vision Quest. I fan online si sono chiesti che fine avesse fatto la vendicatrice preferita dai fan dopo la conclusione di Doctor Strange nel Multiverso della follia. Certo, sembrava che fosse morta lì, ma nel mondo dei fumetti nulla è veramente per sempre. (Nel libro della timeline ufficiale del MCU,è morta lì, sul Monte Wundagore).