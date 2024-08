Precipita per 50 metri da una ferrata del Parco delle Fucine | gravissimo un alpinista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Undi 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essereto da oltre 50mentre stava affrontando una vianeldi Casto, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio. L’uomo era insieme a una donna, che dopo la caduta ha chiamato immediatamente i soccorsi. Per salvare il cinquantaseienne sono intervenuti quattro tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nonché l’elisoccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Dopo essere stato raggiunto sul greto del torrente nel quale èto, l’uomo è stato caricato sull’elicottero e trasportato in codice rosso – il più grave – agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono critiche.