Orrore tra le strade di Napoli ritrovato il corpo di un uomo con diverse coltellate

(Di sabato 24 agosto 2024) Giallo a, dove ieri in tarda serata è statoildisenza vita conin Vico Colonne al Lavinaio. Si tratterebbe di uno straniero, ma non si conosce ancora la sua identità né tanto meno i motivi della mortale aggressione. Ucciso a, fermato un sospettato Dopo la segnalazione deldell’riverso sull’asfalto sono arrivati i soccorritori dell’1-1-8, che però hanno potuto fare ben poco per l’morto in seguito alle gravi ferite riportate. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Stella, che hanno fermato un 61enne sospettato di essere il killer che, dopo l’interrogatorio, sarà portato in carcere per la convalida dell’arresto. Si ipotizza che tra lo straniero e il 61enne ci sia stata una discussione, poi degenerata in una furiosa e violenta lite.