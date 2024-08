Ora Zelensky irride e provoca Putin | Il vecchio di Mosca voleva distruggerci ma la guerra è tornata a casa sua VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Era il 24 agosto del 1991 quando l’Ucraina dichiarò la sua indipendenza dall’U. Oggi si celebrano i 33 anni di indipendenza e per l’occasione il presidente ucrainoha diffuso sui social unmessaggio in cui annuncia che l’Ucraina non si piegherà alla Russia. Ilmessaggio diha comunicato di aver registrato ilmessaggio nella regione di Sumy, scelta non a caso poiché fu tra le prime zone ad essere invase dalla Russia. “Ha violato non solo i confini sovrani, ma anche i limiti della crudeltà e del buon senso – ha tuonato il presidente – che ha accusato il nemico russo di avere un solo obiettivo: distruggere l’Ucraina”. Poi però hatoriamente aggiunto: “Ciò che il nemico ha portato nella nostra terra ora è tornato asua”, usando parole duro contro il nemico russo che “saprà cos’è la punizione in stile ucraino”.