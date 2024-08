Lukaku al Napoli parti al lavoro per il contratto | svelato quanto guadagnerà

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Grande attesa in città per l’arrivo di Romelu: l’attaccante è pronto a unirsi finalmente aldopo una lunga ed estenuante trattativa con il Chelsea. Ormai ci siamo: ilpuò mettere le mani in maniera concreta su Romelu. Finalmente, nelle scorse ore, si è sbloccata la trattativa con il Chelsea: decisiva l’ultima offerta del club azzurro, che si appresta ad accogliere l’ex Inter e Roma, tra le altre, grazie a un investimento pari a più di trenta milioni di euro, tra base fissa e accessoria. Un colpo che lo stesso Antonio Conte, che potrà contare su un punto di riferimento di non poco conto per un progetto che ha bisogno di certezze. In queste ore èta la macchina burocratica per far arrivare in Italia,prima, l’attaccante della Nazionale belga, che già da tempo aveva dato il suo sì alla società del presidente Aurelio De Laurentiis.