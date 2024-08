Le vostre competenze dopo la laurea non sono quelle che le aziende cercano? Il nostro progetto 99eLODE vi aiuta a implementarle Giunto alla quinta edizione il corso di formazione e orientamento è focalizzato sulla grande scommessa dei prossimi anni | l' uso dell' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 24 agosto 2024) Per le giovanite anche quest’anno c’è unaopportunità: undisullepiù richieste dal mercato del lavoro. Dal 24 agosto fino al 24 ottobre su fastwebdigital.academy/corsispeciali/-onlineufficialmente aperte le iscrizioni per parteciparedi 99 e lode, ilgratuito per 99te con meno di 28e un elevato punteggio di(non necessariamente 110). «Un’iniziativa che continua a crescere» spiega la direttrice di iO Donna Danda Santini. «Finora, oltre 2850 ragazze hanno partecipato alle quattro edizioni precedenti. Le selezionate hanno ricevuto un’opportunità concreta di acquisire leprofessionali fondamentali per affacciarsi al futuro».