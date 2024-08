Incendi e piromani le scuse di Gualtieri Nerone de noantri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Se per Maradona ai Mondiali del 1986 era stata «la mano di Dio», per il sindacodietro ai roghi di quest'estate «c'e? la mano dell'uomo». Secondo il primo cittadino glidi mercoledi? a Torre Spaccata e Castel Romano «presentano caratteristiche che lasciano pensare al dolo» e ipotizza che anche quelli di Ponte Mammolo e Monte Mario possano essere stati accesi volontariamente, pur ammettendo che potrebbe essere anche colpa del «cambiamento climatico», anche se, come nel caso di Monte Mario «entrano in campo anche altri problemi endemici, come lo sversamento illegale di rifiuti e gli insediamenti abusivi». Come se queste fossero cause secondarie rispetto al «piromane» di turno o all'innalzamento della temperatura terrestre. Poco importa, per il primo cittadino, che la Capitale abbia battuto il record nazionale dei roghi scoppiati questa estate.