Grazie Mago il tempo è finito | il Milan crolla a Parma scoppia il caso dopo il fischio finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Il pareggio col Torino è stato solo un campanello d'allarme. Ora ilimbocca già la strada della crisi. Ai rossonerino per 2-1 e falliscono l'appuntamento con i primi tre punti. Il match si mette malissimopochi minuti. Al secondo minuto spacca subito la partita in due il, Estevez per Valeri che dalla sinistra brucia Calabria in velocità, alza la testa e serve rasoterra in mezzo dove Man, sotto porta, calcia di prima e insacca. I rossoneri accusano il colpo ma pian piano si fanno sotto. Il pareggio però arriva solo nella ripresa al 66' quando trova il gol ilad un guizzo di Leao, cheun uno due con Hernandez salta Estevez e serve davanti alla porta Pulisic, l'americano deve solo toccarla in rete. Finita qui? No. Ilnon molla e con un contropiede chirurgico chiude i giochi al 77'.