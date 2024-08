GazaIsraele pronto a ritiro da 5 punti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 14.05 "Israele informerà il Cairo che èa ritirarsi da 5 degli 8di sicurezza lungo l'Asse Filadelfia al confine tra l'Egitto e Gaza". Lo riferisce il canale egiziano al-Red. Il controllo del corridoio Filadelfia è uno dei nodi più spinosi della trattativa in corso per preparare un accordo fra Israele e Hamas per raggiungere una tregua a Gaza. Il quotidiano saudita al-Sharq afferma che Israele ha chiesto il rilascio di cinque ostaggi ancora in vita ogni settimana durante il periodo in cui si protrarrà la tregua.