Cremonese-Carrarese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valido per la seconda giornata del campionato italiano di/2025. La Cremo ha perso a sorpresa all’esordio sul campo del Cosenza dell’ex Alvini, che ha riservato una brutta sorpresa alla sua vecchia squadra. Gli uomini di Stroppa cercano dunque il riscatto contro i marmiferi neopromossi, che dopo la sconfitta di Cesena cercano i primi punti inB dopo oltre mezzo secolo., come seguire il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 20.30, e sarà trasmesso inper gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso unatestuale.