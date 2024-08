Cos’è il Sunshine Guilt fenomeno virale della Gen Z e non solo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) La sensazione è quella di stare sprecando un’occasione o peggio, di essere costretti a non poterla sfruttare. La(senso di colpa del sole), ovvero la frustrazione per non approfittare di una bella giornata di sole perché si sceglie di stare in casa è un termine diventatoall’inizio di questa primavera dopo che la tiktoker Renee Reina ne ha parlato in un video. Renee è una creator californiana molto ironica che si occupa di stile di vita, maternità, femminilità e il suo post prendeva un po’ in giro tutte quelle titktoker che invece ammettevano questo fastidio. Sui social è stato tutto un fiorire dell’hashtag #nei video di decine di ragazze con il broncio che confessavano la loro, perché dovevano stare al chiuso mentre fuori splendeva il sole oppure non avevano nessuna voglia di uscire malgrado il tempo fosse splendido.