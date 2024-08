Conte vuol dire portare a Napoli senza coppe calciatori che altrimenti non ci avrebbero mai pensato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024)chenon cimaiAlessandro Buongiorno preferisce venire al, anziché andare all’Inter campione d’Italia (la Juve l’ha rifiutata per questioni di cuore, essendo lui da sempre un granata doc). Romelu Lukaku ha preferito il, alla Premier e alla Champions League con l’Aston Villa. Si dice che Gilmour e McTominay abbiano già dato il loro assenso a lasciare la Premier per venire al, sempre, eessere sicuri di partire titolari in quanto i due, almeno inizialmente, dovrebbero essere, rispettivamente, le alternative di Lobotka e Anguissa.